«دبي للسياحة» تستقطب الزوار السعوديين

المصدر: دبي - البيان

وقّعت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) ومجموعة «سيرا» اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى توثيق التعاون بين الطرفين لتعزيز حركة السفر والطلب المتزايد من السعودية إلى دبي.

وقد تمكّن الطرفان خلال الفترة الماضية من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية عبر التعاون المثمر بينهما، في حين تحمل هذه الشراكة المتجدّدة الكثير من الفرص الترويجية المفيدة عبر تنفيذها من خلال منصّة «المسافر»، العلامة التجارية الرائدة والمختصة بالعملاء في مجموعة «سيرا»، والتي سجّلت أكثر من 100 ألف حجز من قبل المسافرين السعوديين المتوجّهين إلى دبي في عام 2018.

ومن خلال مفهومها الجديد الخاص بالقنوات المتعدّدة سوف تمنح منصّة «المسافر» عملاءها حرية الاختيار عند القيام بالحجوزات عبر الوسائل الإلكترونية وغير الإلكترونية، وهو ما يؤكد التزامها بتوفير المزيد من الفرص للترويج لدبي كونها من أشهر الوجهات للمسافرين من المملكة العربية السعودية عبر شبكتها الواسعة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تواصل دبي تعزيز مكانتها بوصفها وجهة مفضّلة لقضاء العطلات في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في السعودية التي حافظت على مركزها الثاني ضمن أهم الأسواق الرئيسية العشرة المصدّرة للزوّار إلى دبي خلال الربع الأول من العام الجاري.

إنّ شراكتنا مع «سيرا» ستسهم في دعم استراتيجيتنا المستمرة لجذب المزيد من الزوّار من الأسواق المجاورة، ولا سيما مع توفير باقات وأسعار مناسبة لهم، تحفّزهم على التفكير بجدّية لاتخاذ قرار المجيء إلى دبي. وإننا سوف نواصل جهودنا لاستقطاب شرائح مهمة من هذا السوق الرئيسي، مع تركيزنا على فئتي المسافرين بغرض الأعمال.

وكذلك العائلات، وهما من الفئات التي تشكّل غالبية الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي. ولقد استطاعت مجموعة سيرا ترسيخ سمعتها ومكانتها في قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلّع للعمل معها من أجل زيادة جاذبية الإمارة لدى الجمهور المستهدف في السعودية عبر شبكة أعمالها الواسعة».

من جانبه، قال عبد الله بن ناصر الداود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيرا»: «تلبّي «المسافر» احتياجات فئة واسعة من المسافرين السعوديين، ففي خلال 40 عاماً من خبرتنا في مجال السفر، استطعنا معرفة الاحتياجات المتنوعة للمسافر السعودي.

نحن نعلم أن دبي هي إحدى الوجهات الأشهر بالنسبة لعملائنا، فقد تمّت أكثر من 4.2 ملايين عملية بحث على منصة «المسافر» الإلكترونية في عام 2018 على حجوزات الفنادق والطيران في دبي، ونحن نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا المثمرة طويلة الأمد مع الشركاء الرائدين، وتقديم أفضل تجربة سفر وأسعار أكثر تنافسية للرحلات إلى دبي، كما نتطلع إلى تقديم المزيد من الفرص من خلال عروضنا الجديدة متعددة القنوات لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي».