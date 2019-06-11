«تريبس».. موقع سفر من جوجل

المصدر: برلين - د ب أ

أطلقت جوجل موقع «تريبس» للسفر، حيث تأمل من خلاله في الاستحواذ على حصة أكبر من سوق السفر الإلكتروني بضم كل ما تقدمه عن السفر في موقع واحد.

كما تأمل أن يصبح موقعها الجديد المصمم للاستخدام على أجهزة الكمبيوتر متجراً مدمجاً شاملاً لكل خطوة من السفر من حجز تذاكر الطائرات إلى التخطيط لخط سير الرحلة.

وسوف يعمل الموقع مع السمات الموجودة مثل «خرائط جوجل» و«بحث جوجل» ليدمج تاريخك البحثي وحجوزاتك وتأكيد الأكواد والخرائط في خط سير رحلتك. وإذا قمت بحجز فندق أو مطعم، فسوف يظهر تاريخ وموعد حجزك عندما تضغط على المكان في «خرائط جوجل». كما أنه سيتم إشمال مقالات وصفحات فعاليات عن السفر عند إجراء عمليات بحث عن مكان سفرك.