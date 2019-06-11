«مايم كاست» تطالب بمعايير أعلى لأمن البريد الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

طالبت «مايم كاست» بإيجاد معايير أعلى لأمن البريد الإلكتروني، خاصة وأن أنظمة أمن البريد الإلكتروني المستخدمة حالياً تفتح المجال أمام استغلال نقاط الضعف. جاء ذلك في أحدث تقارير الشركة بعنوان «تقييم مخاطر أمن البريد الإلكتروني»، وهو تقرير مجمّع من نتائج الاختبارات التي تقيس فاعلية أنظمة امن البريد الإلكتروني المستخدمة على نطاق واسع.

وتعتقد العديد من المؤسسات أن أنظمتها الحالية لأمن البريد الإلكتروني مهيّأة تماماً لحمايتها من سرقة الهوية، ولكن لسوء الحظ فإن كثيراً من تلك الأنظمة تفشل في هذه المهمة، ولا تحافظ على أمان المؤسسات. ويبين التقرير أن كثيراً من الهجمات عبر البريد الإلكتروني تتمكن من النفاذ عبر الأنظمة المستخدمة لأمن البريد الإلكتروني وتتسم بعددها الكبير وتنوعها الملحوظ.