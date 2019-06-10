«أوبر» تطلق خدمة لتوصيل الركاب بالطائرات في أمريكا

المصدر: مانهاتن- وكالات

أعلنت شركة أوبر هذا الأسبوع إطلاق أول رحلة ضمن خدمتها الجديدة «أوبر كوبتر»، لتوصيل الركاب بواسطة طائرة هليكوبتر من مطار جون كنيدى فى نيويورك إلى وسط مانهاتن. ووفقاً لموقع «ديلى ميل» البريطانى، بدأت الرحلات، التي تستغرق نحو 8 دقائق، بالفعل أمس، بسعر يتراوح بين 200 و225 دولاراً، شاملة النقل البري في المدينة والمطار.وقد ظهرت الأنباء عن طرح «أوبر» لخدمة التوصيل بالطائرات لأول مرة أولاً في صحيفة «نيويورك تايمز»، وأكدها دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي للشركة بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر».

وسبق أن أعلنت «أوبر» عن خططها للنقل الجوي بحلول عام 2023 بين عدد من الضواحي والمدن في الولايات المتحدة ودول أخرى، كما تتعاون الشركة مع عدد من الشركاء لتطوير سيارات طائرة أو طائرة كهربائية صغيرة ذات قدرة إقلاع وهبوط رأسي.