«أبل» تعيد تصميم نظام الخرائط على هواتفها

المصدر: سان فرانسيسكو- وكالات

أعادت «أبل» تصميم تطبيق الخرائط بالكامل داخل تحديث iOS 13 لدعمه بمعلومات أكثر تفصيلاً، وعدداً لا حصر له من الإمكانيات الجديدة والمفيدة لمستخدمي هواتف آيفون.

ودعمت «أبل» الخريطة الجديدة بالكامل بمعلومات أكثر تفصيلاً عن التضاريس، بما في ذلك الطرق والشواطئ والحدائق العامة والمباني، وهو مجهود تطلب من الشركة قيادة 4 ملايين ميل بسيارات مزودة بأجهزة استشعار.

وتعتبر التغييرات التي تم إجراؤها على «أبل ماب» واحدة من ضمن العديد من تحديثات التطبيقات الرئيسية التي أعلنت عنها «أبل» كجزء من تحديث iOS 13 الخاص بها خلال مؤتمر المطورين.

كما قامت الشركة بإصلاح تطبيق Reminders الخاص بها بتصميم جديد تماماً ومجموعة أقوى من المميزات التي تجعله بديلاً لتطبيقات أخرى، بالإضافة إلى ذلك سيكون تطبيق Photos الجديد أكثر ذكاء مع ترتيب الصور وفقاً لليوم والشهر والسنة والتخلص من الفوضى مثل لقطات الشاشة والصور الضبابية.