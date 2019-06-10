«باناسونيك» تطوّر كاميرا رقمية

المصدر: طوكيو - وكالات

‏‏أعلنت شركة «باناسونيك» عن تطوير كاميرا (لوميكس إس1إتش) الرقمية عديمة المرايا والمزوّدة بعدسة أحادية ومستشعر صور بالإطار الكامل. وقالت الشركة إن الكاميرا تعد الأولى في العالم التي تتمتع بالقدرة على تسجيل الفيديو بدقة ‏‎6K‎‏ بسرعة 24 إطاراً في الثانية ونسبة أبعاد 3:2، ودقة ‏‎5.9K‎‏ بسرعة 30 إطاراً في الثانية ونسبة أبعاد 16:9.

وتعتزم «باناسونيك» إطلاق هذه الكاميرا الجديدة، التي تجمع بين جودة تصوير الفيديو الاحترافي والمستويات العالية لسهولة الاستخدام والحركة التي توفرها الكاميرات عديمة المرايا، في الأسواق العالمية بحلول خريف 2019.

وأشارت الشركة إلى أنها أنتجت، منذ إطلاقها لعمليات تطوير تقنيات تسجيل الفيديو الخاصة بالكاميرات السينمائية الرقمية خلال تسعينيات القرن الماضي، مجموعةً من التقنيات المبتكرة للتصوير السينمائي المتميز.