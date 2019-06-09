«أمريكان أيرلاينز» تدرس شراء «إيرباص إيه 321»

المصدر: نيويورك - د ب أ

تدرس شركة الخطوط الجوية الأمريكية «أمريكان أيرلاينز جروب» شراء طائرات إيرباص من طراز «إيه 321 إكس إل آر»، في صفقة في حال حدوثها ستمثل ضربة كبرى للطائرات المنافسة من شركة بوينج الأمريكية للمسافات متوسطة المدى. جاء ذلك في تقرير لوكالة أنباء «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر، إن شركة الطيران الأمريكية ترى الطائرة، التي ستكون صاحبة المدى الأطول لعروض طائرات إيرباص ذات الممر الواحد، بأنها البديل المحتمل لأسطولها القديم المكون من 34 طائرة من طراز «بوينج 757 - 200».

وتعد «أمريكان أيرلاينز» واحدة من شركات الطيران القليلة التي سيلعب قراراتها بشأن أسطولها دوراً كبيراً، إذ تتنافس «إيرباص» و«بوينج» من أجل الهيمنة على قطاع طائرات المسافات متوسطة المدى الذي يتداخل مع قطاعي الطائرات الأضخم ذات الممر الواحد والأصغر ذات الممرين. ورفضت «أمريكان أيرلاينز» و«إيرباص» التعليق على التقرير.