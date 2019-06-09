الإمارات ضمن الأفضل عالمياً في تأسيس الأعمال

المصدر: دبي-وائل الخطيب

قالت صحيفة«Albanian Daily News» الألبانية إن الإمارات التي تصنف بين أفضل الوجهات العالمية من حيث انخفاض مستوى الضرائب، تعد واحدة من أفضل الدول لتأسيس الأعمال، فهي لا تفرض ضرائب على الدخل أو ضريبة تأمين اجتماعي، كما أنها لا تفرض ضرائب غير مباشرة.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن دبي والإمارات أرض خصبة للمتطلعين لإنشاء شركة أو تأسيس عمل دون الوقوع تحت كاهل العبء الضريبي، كما لا يتعين على المستثمرين سواء في دبي أو الإمارات دفع ضريبة على الأرباح أو استقطاع ضريبة على أرباح الأسهم، وهذا ينطبق أيضاً على فرض الضرائب على الفائدة أو حقوق الامتياز.

وقال إن رجال الأعمال الذين يرغبون في إنشاء شركة في منطقة اختصاص قانوني أجنبية يفضلون بشكل عام تسجيل أعمالهم في البلدان التي توفر نظامًا ضريبيًا جذابًا، وهذا أحد المعايير الرئيسية لاختيار بلد ما عند التوسع في الأسواق الخارجية، كما يتم أخذ مسائل مهمة أخرى في الاعتبار، مثل مدة عملية التسجيل، وأنواع الشركات التي يمكن للمستثمرين الأجانب تسجيلها في تلك المنطقة، والحوافز المتاحة لقطاع أعمال معين، وقدرات القوى العاملة المحلية وغيرها.

ويمكن للمستثمرين تحليل مستوى التنافسية لبلد ما ويمكن البحث عنه بسهولة في التصنيف العالمي للقدرة التنافسية، وهي دراسة سنوية توفر صورة واضحة عن الوضع الحالي لكل اقتصاد.

وتأتي الإمارات في الطليعة حيث حققت المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2019 والصادر في مايو عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.