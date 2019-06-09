فضيحة الديزل تلاحق «فولكسفاغن» لسنوات

المصدر: فولفسبورغ - د ب أ

كشفت توقعات شركة «فولكسفاغن» الألمانية للسيارات أن فضيحة الديزل وما تتطلع إليه الشركة من تغيير في ثقافتها سيتطلبان فترة زمنية طويلة. وقالت هيلترود فيرنر، مدير الشؤون القانونية في الشركة: «أنا شخصياً أميل إلى الاعتقاد بأنها ستكون فترة زمنية تتراوح بين ست إلى ثماني سنوات».

وشبهت فيرنر الشركة في موقفها الحالي بموقف مريض وقالت: «أرى أنا فولكسفاغن فيما يتعلق بفضيحة الديزل، كالمريض الذي لا يزال في وضع حرج بعد أزمة قلبية، ونحن في فولكسفاغن لا نزال في وحدة الرعاية المركزة». وأعربت عن اعتقادها بأن الانتهاء من المعالجة القانونية للفضيحة بالتزامن مع دفع وتيرة نشاط الشركة قدماً، يمثل تحدياً كبيراً.