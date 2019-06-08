«سي إن إن»: دبي من أوائل مستخدمي التاكسي الطائر

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت شبكة «سي إن إن» أن أول سيارة تاكسي طائر في العالم، والمعروفة باسم «فولوكوبتر» باتت قريبة من الخروج إلى حيز النور فعلياً على نحو أسرع كثيراً من المتوقع، فربما تحلق بدءاً من العام المقبل في سماء مدينة مثل دبي أو سنغافورة أو إحدى المدن الألمانية.

ونشرت الشبكة الإخبارية الإعلامية أمس تقريراً عن «فولوكوبتر»، وذكرت أنه يبدو أشبه بوسائل النقل الطائرة التي تظهر في أفلام الخيال العلمي، وإنه يمثل مستقبل النقل في المدن الذكية، إلا أن هذا المستقبل قد بات قريباً جداً، وقد لا يتجاوز العام المقبل.

وأوضح تقرير «سي إن إن» أن فكرة «فولوكوبتر» تستند إلى فكرة الطائرات المسيرة «درونز»، مع الفارق أن تبديل البطاريات التي تزود «فولوكوبتر» بالطاقة اللازمة لتحريكه سيجري استبدالها بواسطة مجموعة من الروبوتات قبل مواصلة كل رحلة.

وأضاف التقرير أن شركة «فولوكوبتر» الألمانية التي طورت التاكسي الطائر ومنحته اسمها تخطط لنقل 100 ألف مسافر في الساعة حول العالم على متنه في غضون السنوات العشر المقبلة.