شريحة للتحكم في الهاتف الذكي بالأفكار

المصدر: بكين - وكالات

طورت جامعة تيانجين بالاشتراك مع شركة الصين للإلكترونيات شريحة لقراءة العقل، تتيح لك التحكم في الهاتف الذكي أو جهاز كمبيوتر من خلال التفكير فقط، حيث تعمل الشريحة عن طريق انتقاء نبضات كهربائية صغيرة في المخ وفك تشفيرها بسرعة إلى إشارات يمكن للكمبيوتر تفسيرها.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن الشريحة يمكن أن تستخدم للتحكم في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، كما أن لديها تطبيقات طبية وتعليمية وأمنية وترفيهية، في حين أن المعلومات التي تم إصدارها حتى الآن على الشريحة وكيفية عملها بالضبط محدودة.

وتسمح الشريحة للشخص بالتحكم في جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر باستخدام موجات دماغه وحدها، دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال التعليم أو الحركة أو الضغط على الزر.

ويمكن استخدامها لمساعدة أصحاب الهمم، على سبيل المثال من خلال السماح للفرد بقيادة كرسي متحرك كهربائي بمجرد التفكير.