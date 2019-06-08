«هيثرو» أغلى علامة تجارية للمطارات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدر مطار«هيثرو» الدولي قائمة أغلى علامات المطارات الدولية التجارية في العالم 2019 نشرتها شركة «براند فاينانس».

حيث قدرت قيمتها بـ 919 مليون دولار في 2019. ويعد التقرير الأول من نوعه حول أقوى علامات المطارات التجارية، حيث استخدم مجموعة متنوعة من المقاييس مثل جودة الخدمة، مراجعات العملاء ودرجات التقييم. وتعد علامة مطار هيثرو التجارية الأكثر قيمة في العالم، مسجلاً رقماً قياسياً في العام الماضي، حيث استقبل 80.1 مليون مسافر، مما جعله أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا وسابع أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

وتلاه في المرتبة الثانية مطار شانجي الدولي في سنغافورة كأغلى علامة تجارية للمطارات حيث بلغت قيمتها 754 مليون دولار. وحصل مطار شانغي على لقب أقوى علامة تجارية في العالم برصيد 86.9 علامة في مؤشر قوة العلامة التجارية