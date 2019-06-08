«مايكروسوفت» تحذف بيانات للتعرف على الوجوه

المصدر: أبوظبي - سكاي نيوز

حذفت شركة «مايكروسوفت» أكبر مجموعة من البيانات للتعرف على الوجوه، عبر تقنية برمجية استخدمت للتدريب من قبل باحثين وشركات صينية.

وبينما قامت جامعتا «ستانفورد» و«ديوك» بإزالة مجموعات بيانات التعرف على الوجه الخاصة بها، تم عرض التقنية في معرض بمقاطعة فوجيان في الصين.

وقد تم نشر قاعدة البيانات، المعروفة باسم MS Celeb، في عام 2016، ووصفتها الشركة بأنها أكبر مجموعة من بيانات التعرف على الوجه في العالم.

وتحتوي المجموعة على أكثر من 10 ملايين صورة لنحو 100 ألف شخص، لم يُطلب منهم استخدام صورهم أو الحصول على موافقتهم قبل استخدامها، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز».

وقالت مايكروسوفت إن «الموقع كان مخصصاً للأغراض الأكاديمية. لقد تمت إدارته من قبل موظف لم يعد يعمل مع مايكروسوفت، وقد تمت إزالته منذ ذلك الحين».