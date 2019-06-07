بوتين يعلق على أزمة هواوي

المصدر: ا ف ب

دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة محاولات "إخراج" مجموعة هواوي الصيني العملاقة الاتصالات من الأسواق العالمية من جانب السلطات الاميركية بشبهة التجسس.

وندد بوتين "بمحاولات إخراج هواوي من الأسواق العالمية بشكل غير رسمي" وذلك خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، الملتقى الرئيسي للاعمال بحضور نظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال بوتين إن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لفرض هيمنتها على بقية الدول تعد وصفة للحروب التجارية والحروب الحقيقية. ‭‭

وأضاف إن النهج الأمريكي يعزز معركة بدون قواعد حيث يحارب الجميع بعضهم البعض.

وأوضح أنه يشعر بالقلق إزاء ما وصفها بمحاولات لإجبار شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي على الخروج من السوق العالمية.

وأبلغ بوتين المنتدى الاقتصادي، الذي يحضره الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الولايات المتحدة تسعى لفرض سلطتها القانونية في أنحاء العالم.