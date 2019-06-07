مبادرة لدعم الشركات الناشئة في الابتكار

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «كاسبرسكي لاب» مبادرة جديدة ترمي إلى تعزيز التعاون مع الشركات الناشئة العاملة في الابتكار بالمجالات التقنية، والمساعدة في تسريع النموّ وخلق فرص جديدة للأعمال التجارية.

ويمكن للشركات النامية العاملة على مشاريع متقدمة ذات علاقة بالأمن الإلكتروني، من جميع أنحاء العالم، الانضمام إلى مبادرة كاسبرسكي لاب «برنامج الابتكارات المفتوحة»، للوصول إلى منظومة شركاء قنوات التوزيع التابعة للشركة.

وسوف تتمكن الشركات الناشئة عبر المشاركة في البرنامج من توسعة قاعدة عملائها المحتملين توسعة كبيرة بفضل انضمامها إلى علامة تجارية عالمية مشهود لها على نطاق واسع في قطاع الأمن الإلكتروني. وسوف تستفيد كاسبرسكي لاب، بدورها، أيضاً من هذا التعاون عبر تعزيز محفظتها بمنتجات وتقنيات مبتكرة.

وللانضمام إلى البرنامج، تُوجّه الدعوة إلى الشركات المرشّحة كي تشارك في تحدٍّ وضعته كل من كاسبرسكي لاب وشركة «بيبا فنتشر بارتنرز». وجرى تصميم هذا التحدّي خصيصاً لتلك الشركات التي تعمل في مشاريع متقدمة في مجالات تلامس الأمن الإلكتروني وتتضمّن النقل وإنترنت الأشياء الصناعية ومكافحة الاحتيال والبلوك تشين.

وأعرب فيتالي مزوكوف رئيس قسم التحقّق لدى كاسبرسكي لاب، عن سروره بدعوة الشركات الناشئة البارزة «للمشاركة في برنامجنا الخاص بالتحدي الأمني الإلكتروني».