أمازون تسلم الطرود قريباً بـ " الدرون"

المصدر: دبي-وائل الخطيب

قريباً قد تظهر طائرة بدون طيار من الجيل القادم من أمازون في فناء دارك الخلفي بحسب صحيفة" ميل اون لاين".

فقد أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في مؤتمرها الافتتاحي ري-مارس في لاس فيجاس أنها تخطط لاستخدام طائرات بدون طيار لتوصيل طرود إلى منازل المتسوقين في الأشهر المقبلة.

بيد أن الشركة لم تعط جدولًا زمنيًا محددًا أو تحدد أماكن تسليم الطائرات بدون طيار للطرود.

لكن جيف ويلك، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون للمستهلك العالمي، قال: إن فرصة تسليم الطائرات بدون طيار "هائلة"، لأنها قد تسمح للشركة بتسريع عملية الشحن السريعة بالفعل، والتي توسعت مؤخرًا لتشمل التسليم في اليوم التالي وفي اليوم نفسه .

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي كشفت فيه أمازون النقاب عن مجموعة من التحديثات الأخرى، بما في ذلك "StyleSnap”، والذي يتم وصفه بأنه "شزام الملابس"، فضلاً عن إمكانات جديدة لـ “الكسا"، المساعد الرقمي المسير بالذكاء الاصطناعي.

وتستخدم الطائرات بدون طيار الجديدة رؤية الكمبيوتر والتعلم الآلي لاكتشاف وتجنب الأشخاص أو حبال الغسيل في الأفنية الخلفية عند الهبوط.

وتقول أمازون إنها رائدة في تكنولوجيا توصيل الطائرات بدون طيار ".

وعلى عكس الإصدارات السابقة، فإن الطائرة بدون طيار أعيد تصميمها من أمازون على غرار طائرة هليكوبتر، حيث إنها قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي.