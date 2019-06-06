اليوم.. افتتاح الأرينا بعرض راسل بيترز

المصدر: دبي - البيان

تشهد دبي اليوم، افتتاح الأرينا الداخلية المكيّفة الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «سيتي ووك»، وتتسع لـ17 ألف شخص مرة واحدة، وسيتم الافتتاح بعرض من الكوميدي الكندي الشهير راسل بيترز، كما سيليه عرض آخر يوم 14 يونيو الجاري من فرقة الروك الأميركية «مارون 5».

وبينما يشاهد 17 ألف متفرج العروض الموسيقية والكوميدية ومختلف الفعاليات الحية الأخرى، سيعكس التصميم الخارجي للصالة طاقة وحيوية الحدث المقام داخل وجهة الترفيه الأولى في دبي.

وستعزز الأرينا القطاع الترفيهي الحيوي في دبي، إضافة إلى جذب أفضل العروض الترفيهية الحية والفعاليات الرياضية الدولية، وتقديم أفضل تجربة للسياح والزائرين في قلب الإمارة.

ويخدم تصميم «كوكاكولا أرينا» في استضافة العروض الموسيقية الكبرى والفعاليات الرياضية، مثل مباريات التنس ومنافسات كرة السلة والملاكمة والكرة الطائرة وهوكي الجليد، إلى جانب حفلات الاستقبال والمعارض والمؤتمرات والمهرجانات، ومن المقرر إنشاء جسر عبور للمشاة يربط دبي أرينا بمترو دبي.

تجدر الإشارة إلى أن العمليات اليومية في «كوكاكولا أرينا»،، ستتم تحت إدارة شركة، إيه إي جي أوغدن، لإدارة الفعاليات الدولية، والتابعة لشركة، أنشوتز إنترتينمنت غروب، التابعة والمملوكة بالكامل لأنشوتز كومباني، التي تدير وتضم أكثر من 150 منشأة من أبرز مرافق الفعاليات والأنشطة الكبرى حول العالم وتشتمل محفظة الشركة حالياً على حلبة، ذا أو 2، في لندن، ومركز، ستابلز، في لوس أنجليس، وحلبة، مرسيدس-بنز، في شنغهاي وحلبة، كودوس بنك، في سيدني.