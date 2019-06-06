انطلاق «الجولة السياحية الكبرى» إلى 12 موقعاً في سويسرا

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة السياحة السويسرية «الجولة السياحية الكبرى» وهي الرحلة الأولى في طرقات جبال الألب، إلى 12 موقعاً سويسرياً مسجلاً في لائحة التراث العالمي لليونسكو وعلى امتداد 22 بحيرة مذهلة.

حيث تهدف سويسرا إلى تحقيق مليون ليلة فندقية للسائحين وتُركّز على «الجولة السياحية الكبرى» في ربوعها خلال هذا العام 2019. فقد تطورت «الجولات» في جميع أنحاء العالم وأصبحت تتمتّع بالشعبية خصوصاً في السنوات الماضية بين الإماراتيين والخليجيين الذين يسافرون إلى سويسرا؛ لزيارة البحيرات النقية الصافية كالكريستال، والغابات الخضراء الداكنة.

وجبال الألب البكر والمدن الأصيلة وعدد لا يحصى من المعالم الطبيعية في رحلة واحدة فقط في سويسرا. أُطلقت الجولة الكبرى في سويسرا، وهي الرحلة الأولى في طرقات جبال الألب، قبل عدة سنوات لتقديم بعض التوجيه للمسافرين بخصوص كيفية العثور على الأفضل من كل شيء في سويسرا.

وقال ماتياس ألبريخت ــ مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن هذه الفعالية: تُعدّ الجولة الكبرى في سويسرا تجربة رائعة للعطلات وقيادة السيارة في ربوع سويسرا. ففي هذه الرحلة سيزور السائح العديد من المواقع المُدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو والعديد من الممرات الجبلية الخلّابة.

حيث تمر هذه الرحلة البرية الممتدة لمسافة 1600 كيلومتر عبر أربع مناطق لغوية، وتؤدي عبر خمسة ممرات جبلية ألبية إلى 12 موقعاً مسجلة في لائحة التراث العالمي لليونسكو وعلى امتداد 22 بحيرة مذهلة.

وهذه بعض من أبرز المعالم التي لا ينبغي تفويتها هذا العام على طول الجولة الكبرى في سويسرا، رحلة الطريق رقم 1 لجبال الألب. وأبرزها شلالات الراين -الأعلى من نوعها في أوروبا، وممر نهر الراين «الجراند كانيون السويسري». وقلعة تون - في عالم من العصور الوسطى. وميزون كاييه - مصنع الشوكولاتة السويسرية. ووادي فيرزاسكا - المياه الخضراء المنعـشة.