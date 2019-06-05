ناشطة حقوقية رئيسة لوكالة مكافحة الفساد في ماليزيا

عينت ماليزيا لطيفة كويا، الناشطة الحقوقية والعضو بالحزب الحاكم في منصب كبير مفوضي وكالة مكافحة الفساد.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس أن لطيفة هي مديرة مبادرة «محامون من أجل الحرية»، التي تضم مجموعة من المحامين تعمل على تنظيم حملات ضد عمليات القتل خارج نطاق القانون والاحتجاز من دون محاكمة.

ولطيفة أيضاً عضو باللجنة المركزية لحزب عدالة الشعب، الشريك في الائتلاف الحكومي. وجاء في بيان من مكتب رئيس الوزراء الماليزي أن تعيين لطيفة ساري منذ أول شهر يونيو الجاري.

وجاء في البيان «هذا التعيين يعد إحدى الخطوات الرئيسة في عملية إصلاح المؤسسات الحكومية». وتتركز مهمة لطيفة على التوصل للمتورطين في فضيحة صندوق التنمية «وان ام دي بي»، التي طالت ساسة ماليزيين وأدت لتوجيه أول تهم جنائية ضد مجموعة جولدمان ساكس. كوالالمبور - د ب ا