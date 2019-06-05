«سايبر سيكيوريتي» يحقق 368 % عائداً لشركة صناعية

المصدر: دبي- البيان

استطاع الحلّ الأمني التقني المتقدم Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS)، وهو حل مخصص لحماية التقنيات التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعية، توفير مبلغ قدره 2.2 مليون دولار على إحدى الشركات، وفقاً لتقرير بعنوان «التأثير الاقتصادي الكلي للحل Kaspersky Industrial CyberSecurity» جمع نتائج دراسة أجرتها شركة «فوريستر» العالمية للاستشارات على هذا الحلّ الأمني المتطور في إبريل الماضي، بتكليف من كاسبرسكي لاب.

وتم تصميم الحلّ KICS for Nodes خصيصاً للتصدي للتهديدات الأمنية عند مستوى المشغلين في البيئات الخاصة بأنظمة التحكم الصناعية، ما يضمن تجنّب الشركات للخسائر المرتبطة بتوقف أنظمة التشغيل، وترقياتها، واستخدام حلول قديمة لمكافحة الفيروسات عند النقاط الطرفية. وحقّقت الشركة منافع تمثّلت بعائد استثماري قدره 368% بعد ثلاث سنوات، بالنظر إلى أن التكلفة الإجمالية للحلّ تبلغ 470.950 دولاراً.

وبقي مستوى التهديدات الأمنية التي تواجه الشركات الصناعية مرتفعاً؛ ففي العام 2018، تمّ اكتشاف أنشطة تخريبية ومنعها على ما يقرب من نصف أجهزة الحاسوب المرتبطة بأنظمة التحكّم الصناعية (47%).

وقد تعاني الشركات توقفاً عن العمل أو تعطّلاً في خطوط الإنتاج وتصنيع المنتجات، أو حتى مخاطر تتعلق بسلامة موظفيها، إذا وقع حادث تقني ما. على هذا النحو، تتطلب البنى التحتية الخاصة بالتقنيات التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي منهجية خاصة بها فيما يتعلق بالأمن الرقمي.

فمن المهم تنفيذ حل أمني متخصص بالتقنيات التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي؛ إذ لا تعمل تقنيات الحماية التقليدية الخاصة بالنقاط الطرفية بفعالية على شبكات التقنيات التشغيلية وقد لا تكون متوافقة مع أي من برمجيات أنظمة التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات، المعروفة اختصاراً بالاسم SCADA، ووحدات التحكم، وأجهزة إنترنت الأشياء المستخدمة على نطاق واسع في الإنتاج.

ويُعدّ الحلّ المتخصّص معقول التكلفة، بالنظر إلى قدرته على توفير حماية عالية المستوى من التهديدات الإلكترونية، فمثل هذه الحلول مصممة لتتلاءم مع خصائص أجهزة الحاسوب والشبكات الصناعية، ولا تعيق تشغيل المعدات الصناعية أو تؤدي إلى تعطلها نتيجة لنشاط البرمجيات الخبيثة.

وكشفت دراسة أن الشركة التي قيمت - التي نشرت KICS للعقد بعد استخدام AV نقطة النهاية التقليدية على نقاط النهاية الصناعية - تجنب التكاليف المرتبطة بتوقف 1.7 مليون دولار. هذا يمثل 77 ٪ من جميع الفوائد التي تحققت من KICS لنشر العقد.