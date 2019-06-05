«آبل» تعرض نظام 13 IOS لتجربة جديدة في تطبيق الخرائط

المصدر: سان خوزيه ـــ البيان

أعلنت «آبل» عن نظام 13 IOS ، الذي يأتي بمظهر جديد وشيق لجهاز iPhone من خلال نمط التعتيم، كما يقدم طرقاً جديدة لتصفح الصور وتعديلها وتسجيل الدخول في التطبيقات والمواقع، والتنقل في أرجاء العالم بخريطة جديدة كلياً. ويتميز 13 IOS بأنه أسرع وأكثر استجابة، مع تحسينات في أرجاء النظام من أجل تشغيل التطبيقات على نحو أفضل وتقليل حجم تنزيل التطبيقات وجعل Face ID أكثر سرعة.

وقال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول في إدارة هندسة البرمجيات في Apple: يأتي 13 IOS بإمكانيات جديدة في التطبيقات التي تستخدمها يومياً، حيث يشمل تحديثات تثري تطبيقي الصور والخرائط، إلى جانب ميزات حماية الخصوصية مثل Sign In with Apple، كل ذلك مع تقديم أداء أسرع. نحن نشعر بالحماس تجاه تجربة عملائنا كل جديد على iPhone هذا الخريف، وفي انتظار أن يشاهدوا كيف يبدو كل شيء أجمل في نمط التعتيم.

يتمتع iPhone بمظهر جديد جميل مع نمط التعتيم، الذي يقدم مجموعة ألوان داكنة جديدة تعمل في أرجاء النظام وكل التطبيقات الداخلية لتجربة مشاهدة رائعة، خاصة في البيئات المحيطة ذات الإضاءة الخافتة. ويتوفر نمط التعتيم لمطوري التطبيقات الخارجية من أجل إدماجه في تطبيقاتهم، ويمكن ضبطه ليعمل تلقائياً عند الغروب أو في وقت محدد.

وباستخدام التعلم الآلي على الجهاز، يبحث تطبيق الصور في المكتبة بالكامل عن أفضل الصور، ويخفي تلقائياً الفوضى والصور المتشابهة ليعرض الأحداث المهمة من اليوم أو الشهر أو العام الماضي. وتنظم الصور والفيديوهات بطريقة ذكية، مما يُسهل تصفحها وإيجاد أفضل الذكريات واسترجاعها، مع التشغيل التلقائي للفيديوهات الذي يجعل المكتبة تنبض بالحياة.