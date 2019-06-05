مؤشر لرصد مناخ تكنولوجيا المعلومات

المصدر: برلين - د ب أ

يعتزم الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات (بيتكوم) تعزيز التعاون مع معهد «إيفو» الألماني للاقتصاد لرصد مناخ الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات عبر ما يعرف باسم المؤشر الرقمي.

وقال رئيس بيتكوم، أخيم بيرج، أمس في برلين، إن المؤشر الرقمي يتيح لأول مرة رصدا واسع المجال لمناخ الأعمال في القطاع.

وذكر بيرج أن الحديث الآن يدور حول مخاطر على النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، مضيفا أن الوضع في القطاع الرقمي «لا يزال جيدا للغاية» بالرغم من ذلك.

وأشار بيرج إلى أن من اللافت للانتباه أن الشركات في هذا القطاع كانت حذرة في نظرتها للمستقبل منذ شهور، وقال: «لكن الآن الوضع أفضل من توقعات الشركات». ويرصد المؤشر مناخ الأعمال وتوقعات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.