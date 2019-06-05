«دو داي دريم» تركّز على السوق المحلية

قال «بياوات راتشابوليستي» المدير المالي لشركة مستحضرات العناية بالبشرة التايلندية «دو داي دريم»: إن الشركة تعتزم التوسع في المنتجات، التي تستهدف المستهلكين المحليين، بعد تراجع الطلب من جانب السائحين الأجانب وبخاصة الصينيين على منتجاتها، ما أدى إلى تراجع الأرباح.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن «بياوات» قوله: إن الشركة تعتزم توسيع شبكة قنوات توزيع منتجاتها في مختلف أنحاء البلاد.

يذكر أن الشركة تبيع مستحضرات العناية بالبشرة في المتاجر الكبرى في تايلاند حالياً.

وتستهدف الشركة زيادة حصتها السوقية من خلال طرح منتجات جديدة وتوسيع شبكة توزيع هذه المنتجات، بعد تراجع المبيعات بسبب المنافسة المتزايدة من الشركات الأخرى.

يذكر أن أرباح «دو داي دريم» خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 18.9مليون باهت تايلندي مقابل 112 مليون باهت، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بانكوك- د ب أ