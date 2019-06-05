برنامج لدعم استثمارات ألمانيا بأفريقيا

المصدر: برلين - د ب أ

يعتزم وزير التنمية الألماني جيرد مولر دعم التزام شركات ألمانية وأوروبية في أفريقيا من خلال صندوق استثماري جديد.

وأعلنت وزارة التنمية الألمانية أمس، أنه سيتم منح قروض بشروط جذابة من خلال برنامج «أفريقيا كونكت»، إذا ثبتت الاستدامة الاقتصادية والبيئية والسياسية التنموية للاستثمار.

وقال وزير التنمية الاتحادي: «غالباً ما ينقص الشركات التي تعتزم الاستثمار في أفريقيا حالياً، التمويل المناسب. لذا يذهب واحد بالمئة فقط من الاستثمارات الألمانية الخارجية إلى أفريقيا... لا بد أن يتغير ذلك؛ لأن أفريقيا تتغير أيضاً، فيوجد هناك أسواق النمو المستقبلية. وخلال الأعوام العشرة القادمة سيتم بناء عدد أكبر مما تم بناؤه في أفريقيا خلال القرن الأخير»، لافتا إلى أن ستة من إجمالي أسرع عشرة اقتصادات نمواً توجد في أفريقيا.