52% من أولياء الأمور من مدمني التكنولوجيا

كشفت شركة «كمن سانس ميديا» للأبحاث أن 29% من المراهقين ينامون مع أجهزة المحمول الخاصة بهم بجانبهم، بينما يفعل 12% من الآباء نفس الشيء، وأن 52% من الآباء يشعرون بالقلق إزاء مقدار الوقت الذي يقضونه على أجهزتهم المحمولة، مقارنة بنحو 39% من المراهقين.

كما يشعر الآباء بأنهم مدمنون للتكنولوجيا، مقارنة بالمراهقين الذين لا يشعرون بأنهم من المدمنين، ويرغب المزيد من المراهقين في أن ينزل آباؤهم أجهزتهم، ويشعر 39 % من المراهقين أن والديهم يقضون وقتاً طويلاً على أجهزتهم.

وأوضحت الشركة أنه عندما يتعلق الأمر باستخدام العلاقات التي تؤثر على استخدام الجهاز، فإن 28 % من الآباء يشعرون بأن استخدام المراهقين للجهاز المحمول قد أضر بعلاقتهم. نيويورك - وكالات