247 مليار دولار إيرادات أكبر 100 شركة للسلع الفاخرة

المصدر: دبي - البيان

أفاد تقرير ديلويت العالمي الجديد لعام 2019، حول أسواق السلع الفاخرة، بأن أكبر 100 شركة للسلع الفاخرة في العالم، قد حققت إيرادات تراكمية بلغت 247 مليار دولار في السنة المالية 2017، محققة بذلك نمواً مركباً بنسبة 10.8 %.

وتعكس هذه الأرقام نظرة إيجابية في أسواق السلع الفاخرة، بالرغم من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق العالمية الكبرى، ومن بينها الصين ومنطقة اليورو والولايات المتحدة.

وقال هيرڤي بالانتاين، الشريك المسؤول عن قطاع المنتجات الاستهلاكية والصناعية في شركة ديلويت الشرق الأوسط: «من الواضح أن تسعى شركات السلع الفاخرة، وفي عصر توجهات الأسواق السريعة التغير، إلى إعادة النظر في قيمة الإرث وتاريخ العلامة التجارية العريقة، وتبني مقاربة شخصية شاملة، تقضي باستهداف الجيل الجديد من المستهلكين بصورة حصرية. لتحقيق هذه الغاية، تعمد هذه الشركات إلى توظيف استثمارات ضخمة في التكنولوجيا الرقمية».

وأضاف بالانتاين: «يمكننا أن نعزو النمو المستدام في سوق السلع الفاخرة في الإمارات، إلى زيادة استراتيجيات ترويج العلامة التجارية عبر القنوات المتعددة، وإلى استمرار النمو في قطاع السياحة. وبالرغم من فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات، تشير التوقعات إلى أن أسواق السلع الفاخرة، ستشهد معدلات نمو إيجابية، كما من المتوقع أن يواصل هذا السوق نموه ونضجه لمواكبة اتجاهات الأسواق العالمية».

وحققت أكبر 100 شركة للسلع الفاخرة في العالم، إيرادات تراكمية بلغت 247 مليار دولار في السنة المالية 2017، متجاوزة بذلك إيراداتها البالغة 217 مليار دولار في السنة المالية 2016، محققة بذلك زيادة قدرها 30 مليار دولار، ونمواً سنوياً بنسبة 10.8 % على أساس مركّب للعملة المعدّلة، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة النمو 1.0 %، التي حققتها في السنة السابقة. وأفاد 76 % من شركات السلع الفاخرة أنها حققت نمواً في مبيعاتها، كما أن نصف هذه الشركات قد سجل معدل نمو مزدوج الخانة على أساس التغيير السنوي المقارن.