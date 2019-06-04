«دو» تسلم عملاء أول هاتف متوافق مع الجيل الخامس مجاناً

المصدر: ■ دبي - البيان

سلمت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، هواتف «أكسون برو 10»، وهو أول الهواتف التي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس لأوائل عملائها المسجّلين مسبقاً، في الإمارات.

يأتي ذلك في إطار تعاون «دو» مع «زد تي إي»، المزود العالمي الرائد للهواتف المحمولة، لإتاحة الفرصة لجميع سكان الدولة لاستكشاف قوة وفعالية الاتصال باستخدام تقنية الجيل الخامس، وتوفيرها لهم على نحو مبتكر.

سرعات عالية

وتعتبر «دو»، المشغل الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي توفر لعملائها تجربة أعلى سرعات الاتصال بتقنية الجيل الخامس، تصل إلى ما يزيد على 1.26 غيغابت في الثانية على شبكة الجيل الخامس، المتوفرة حالياً في متاجرها، ومجالس السحور الرمضانية التي نظمتها في كل من إمارة دبي وأبوظبي طوال شهر مايو، ما يؤكد دورها كشركة اتصال رائدة في نشر تقنية الجيل الخامس على نحو ناجح.

كما أكدت الشركة على التزامها بتسريع عملية تبني تقنية الجيل الخامس، عبر توفير البنية التحتية والأجهزة الخاصة بها، وبصفتها شريكاً استراتيجياً رئيساً في تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى المنطقة.

تجربة

يأتي عقب أول تجربة مباشرة لتقنية الجيل الخامس مع المستهلكين في دولة الإمارات، التي استعرضتها «دو» عبر متاجرها طوال مايو الماضي، إذ تم تقديم جهازAxon Pro 10 المحمول، الذي تم تطويره ليتوافق مع تقنية الجيل الخامس، وليتسنى للمستهلكين الاطلاع على الإمكانات والآفاق الجديدة التي يوفرها تحسين عمل الشبكة.