أذربيجان تلغي شراء 10 طائرات بوينغ 737 ماكس

المصدر: باكو - د ب أ

ألغت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية الحكومية (أذربيجان ايرلاينز) طلبا بشراء ما يزيد على عشر طائرات طراز بوينغ 737 ماكس.

وقالت الشركة لوكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس) إنها اتخذت هذه الخطوة بسبب مخاوف أمنية، لافتة إلى أنها تراجعت عن العقد الذي وقعته مع شركة بوينغ الأمريكية قبل أكثر من عامين وأوضحت أن قيمة العقد تبلغ نحو مليار دولار.

يشار إلى أنه في مارس الماضي تحطمت طائرة من طراز بوينغ ماكس 737 في إثيوبيا، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 157 شخصاً، كما تحطمت طائرة أخرى من ذات الطراز في إندونيسيا في أكتوبر الماضي ما أسفر عن مقتل 189 شخصاً. ومن المرجح أن السبب في الحادثين هو مشاكل فنية متشابهة في الطراز الأكثر مبيعاً من طائرات بوينغ في العالم.