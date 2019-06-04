«كوريان أيرلاينز» تسعى لشراكات

المصدر: سيئول- د ب أ

قال والتر تشو، رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الكورية الجنوبية «كوريان أيرلاينز»: إن الشركة تسعى إلى إقامة مشروعات مشتركة مع شركات الطيران الأخرى. لكن لم يكشف رئيس مجلس إدارة الشركة عن المزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن رئيس مجلس الإدارة قوله: إن نشاط الشركة على الخطوط عبر المحيط الهادئ (بين كوريا الجنوبية وأمريكا الشمالية) يسجل نمواً مطرداً، بفضل المشروع المشترك مع «دلتا أيرلاينز» الأمريكية، الذي أقيم في العام الماضي 2018.

ورداً على سؤال عن وراثة الشركة وغيرها من الموضوعات في أعقاب وفاة رئيس مجلس الإدارة السابق تشو يانج هو، قال رئيس مجلس الإدارة الحالي: إن العائلة تبحث هذه الأمور في الوقت الراهن.