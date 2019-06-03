«هواوي» تقرر تقليل إنتاج هواتفها بعد الحظر الأمريكي

المصدر: بكين - وكالات

كشفت مصادر لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» عن أن شركة «هواوي» قررت تقليل إنتاج هواتفها الجديدة، استجابة للنزاع التجاري بعيد المدى بين الولايات المتحدة والحكومة الصينية.وفقاً لمصادر لم تسمها الصحيفة، أوقفت مصانع فوكسكون للتكنولوجيا التايوانية خطوط الإنتاج للعديد من هواتف هواوي بعدما قامت الشركة الصينية، التي تتخذ من مدينة تشينزن مقراً لها بتخفيض الطلبات، إذ تقوم فوكسكون أيضاً بتصنيع الأجهزة لمعظم شركات الهواتف الذكية الشهيرة بما في ذلك أبل.

يأتي قرار هواوي في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن «حالة طوارئ وطنية» لحماية الشبكات الأمريكية من التقنيات الأجنبية، ومُنعت «هواوي» والعديد من الشركات التابعة لها من الحصول على التقنيات من الشركات الأمريكية، إذ أثرت القائمة السوداء على العديد من خطوط عمل «هواوي»، بما في ذلك قدرات تصنيع الهواتف المحمولة نظراً لاعتماد الشركة على نظام تشغيل أندرويد من غوغل.