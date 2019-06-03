58 مليون ساعة يقضيها الشرق أوسطيون على الإنترنت في رمضان

المصدر: دبي - وائل الخطيب

يقضي الأفراد في الشرق الأوسط ما يقرب من 58 مليون ساعة إضافية على فيسبوك خلال شهر رمضان، ويشاهدون المزيد من مقاطع فيديو يوتيوب - كل شيء بدءا من نصائح الجمال والوصفات إلى الدراما الرياضية والتلفزيونية - أكثر من أي وقت آخر من العام، مما يجعل الشهر الفضيل ليس الأكثر أهمية للمسلمين فقط، ولكن وقت الذروة من العام بالنسبة للمعلنين.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إنه بالنسبة إلى فيسبوك، الذي يمتلك أيضاً انستغرام وغوغل الذي يمتلك يوتيوب، فإن شهر رمضان يستجر دفعة قوية من الأعمال في المنطقة.

وقال رامز شحادة، المدير الإداري لموقع فيسبوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «الاستهلاك والوقت الذي يتم إنفاقه على منصاتنا يزيد بالفعل». ويضيف: يظل الناس مستيقظين كثيراً في الليل خلال شهر رمضان ولديهم وقت فراغ أطول - خاصة قبل الإفطار، ووجبة الإفطار في المساء بعد صيام يوم كامل و«السحور» عندما يتجمع الناس لتناول الطعام قبل يوم آخر من الصوم. كما أن الكثير منهم يعمل ساعات أقصر خلال اليوم.

وقال شحادة إن كل ذلك يترجم إلى 5٪ وقتا إضافيا ينفق على منصات فيسبوك، أو ما يقرب من 58 مليون ساعة إضافية. بعبارة أخرى، هناك ما يقرب من مليوني ساعة من الوقت الإضافي تُقضى يومياً على فيسبوك في الشرق الأوسط خلال رمضان.

وشهر رمضان هو أيضاً موسم الذروة للإعلان في المنطقة، حيث تحصل الدراما والمسلسلات على زيادة بنسبة 151٪ في عدد المشاهدين على موقع يوتيوب خلال الشهر الكريم، وفقًا لشركة غوغل.

وقال شحادة: «إن إيراداتنا تأتي من إشراك الناس. وكلما زاد انخراطهم في منصاتنا، ازداد توق المعلنين للوصول إلى هؤلاء الأشخاص، وهذا ما يرفع العائدات.

وبحسب التقرير فإنه يتم إنفاق الكثير من إيرادات الإعلانات خلال شهر رمضان، بحيث أطلقت غوغل جائزة» The Lantern Award « للاحتفال بأفضل إعلانات الشهر الأكثر إبداعاً وجاذبية.