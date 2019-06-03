محتجون يطالبون بإقالة رئيس «فيسبوك»

المصدر: نيويورك - وكالات

أطلقت حملة «الكفاح من أجل المستقبل» غير الهادفة للربح، شاشة عرض عملاقة تدعو إلى إقالة مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بجانب الفندق الذي يستضيف اجتماع مساهمي الشبكة الاجتماعية منذ عدة أيام.

ووفقاً لموقع «ماشابل» الأمريكي، كتبت المجموعة في مقال ​​يوثق الاحتجاج: «لا يوجد حل محدد من شأنه إصلاح فيسبوك، لكن يمكننا أن نبدأ بإرسال رسالة واضحة إلى مساهمي وقيادة الشركات وصناعة التكنولوجيا بأكملها التي سئمناها، وأنه لا ينبغي لأحد أن يكون بمنأى عن مواجهة عواقب أفعاله».

تأتي الدعوة لإقالة الرئيس التنفيذي في أعقاب اقتراح قدّمه مستثمرو فيسبوك في شهر أبريل لإقالة زوكربيرغ، وقد أبدى المستثمرون سخطاً مماثلاً نحو سلوك المدير التنفيذي في اجتماع المساهمين لعام 2018، لذا تعد هذه الدعوة ليست بجديدة.

ولم تكن هذه المنظمة هي الوحيدة التي لديها خطط للاحتجاج على الاجتماع السنوي.