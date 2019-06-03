تحذيرات من كاميرات التجسّس السرية

حذرت شركة «كاسبرسكي لاب» من كاميرات التجسس السرية التي تنتشر في كل مكان مع حدوث اختراق أمني للأجهزة والمعلومات الرقمية، والتي يمكن أن تتم باستخدام أساليب بسيطة وأدوات أساسية متاحة بسهولة.

وكانت إحدى العائلات اكتشفت، في شهر أبريل الماضي أن ما تقوم به يجري بثه عبر كاميرا مخبأة في جهاز إنذار الدخان بغرفة المعيشة في كوخها المستأجر في إيرلندا، في حالة من عدة وقائع حديثة مشابهة.

وقد أصبحت المراقبة السرية، على ما يبدو، تشكل خطراً متزايداً يواجه المسافرين، الذين يرى بعضهم أنها تشمل تلك المراقبة التي تستهدف الأجهزة الرقمية مثل الحواسيب المحمولة والهواتف والمعلومات المخزنة عليها. وقد استفاد باحثو الأمن في كاسبرسكي لاب من تجاربهم وخبراتهم في وضع قائمة بمخاطر الأمن التي تستهدف المسافرين وتعريفهم بكيفية التعامل معها بطرق عملية وسهلة.