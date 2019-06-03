استدعاء 90 ألف شاحن آيفون في أمريكا

المصدر: نيويورك - وكالات

استدعت شركة أمريكية شاحن الآيفون الخاص بها من الأسواق، بعد تلقيها 14 تقريراً عن اشتعال النيران بهذا الشاحن، ووفقًا للجنة سلامة المنتج بالولايات المتحدة، انطوى اثنان من تلك التقارير على إصابات وصلت لحروق بأصابع المستخدمين.

وقالت الشركة في تقرير على موقع «بيزنس إنسايدر» إن الكابل الذي يبلغ طوله 3 أقدام يمكن أن يشكل خطراً على المستخدمين، إذ يتسبب بحروق في اليدين نظراً لأن المعدن المحيط بالسلك يمكن أن يصبح مشحوناً بالكهرباء، إذا لامس مكان الـ «يو إس بي»، لذا قررت الشركة استدعاء 90 ألف نسخة من الشاحن.

وحثت الشركة الأمريكية المستخدمين على التوقف الفوري عن استخدام هذا المنتج خوفاً على سلامتهم، إذ لا تعد هذه المرة الأولى التي تشكل فيها شواحن آيفون خطراً على سلامة المستهلكين، إلا أن الحالات السابقة التي ظهرت من قبل كانت مقتصرة على أجهزة الشحن المزيفة غير المعتمدة من أبل، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من التقارير خلال السنوات الماضية عن ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون.