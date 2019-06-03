ذكر تقرير إخباري في ألمانيا أن عدد الهجمات التي وقعت العام الماضي على أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا ارتفعت عن الأعوام السابقة.

وأفادت صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس أن العام الماضي 2018 شهد 369 اعتداءً من هذا النوع في كل ألمانيا نقلاً عن التقرير السنوي «الهجمات التي وقعت على أجهزة الصراف الآلي عام 2018».

وأضافت الصحيفة أن مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا سينشر التقرير لاحقاً. وقالت الصحيفة إن الهجمات زادت في عام 2018 بنسبة 38% مقارنة بعام 2017، حيث تم رصد 268 هجوماً. ونوه التقرير أيضاً إلى أن عام 2018 شهد 137 تفجيراً تاماً، و232 محاولة تفجير لأجهزة الصراف الآلي. برلين - د ب أ