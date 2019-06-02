سينج يي لاو: هدفنا نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل مكان

المصدر: البيان الالكتروني

أكد سينج يي لاو، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجلس إدارة التسويق الجماعي والعلامات التجارية العالمية في شركة Tencent، في حوار مع البيان أن تركيز التطوير في الشركة يتمحور حول التكنولوجيا من أجل الصالح الاجتماعي والناس، مؤكدا أن رؤية الشركة هي نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل مكان.

وأوضح أن الإمارات والصين تمهّدان الطريق للتطور عبر التشجيع على استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ، وسيكون لذلك تأثير كبير على العديد من القطاعات ومنها: الخدمات المالية والرعاية الصحية والنقل والتخزين.

وعن القطاعات التي ستركز عليها الشركة قال : تتمثل رؤيتنا واستراتيجيتنا في مجال الذكاء الاصطناعي بنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل مكان. ويتمحور تركيز تطويراتنا حول التكنولوجيا من أجل الصالح الاجتماعي والناس.

وكشف عن أن برنامجDigital Guangdong Mini الذي طورته الشركة، أحد التطبيقات الناجحة عندما استُخدم عبر الإنترنت، حيث جمع 266 من الخدمات بهدف توفير الوقت والجهد على الكثيرين. وبلغ عدد المستخدمين المسجلين في البرنامج اعتباراً من 21 أبريل 10.03 مليون مستخدم. كما يتيح البرنامج لذوي الاحتياجات الخاصة مطابقة معلوماتهم الشخصية بسرعة بفضل ميزة التعرف على الوجوه، بالإضافة إلى إمكانية استفادتهم من مجموعة متنوعة من الخدمات العامة دون الحاجة لمغادرة مكانهم، من خلال توثيق هويتهم بأسمائهم الحقيقية.

ونعمل منذ الأيام الأولى لـ"تينسنت" على مساواة إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المعلومات مع غيرهم من المستخدمين.

وبعد أكثر من عشر سنوات من التطوير، تم توفير جميع منتجات "تينسنت" تقريباً بإصدارات "تسهل وصول الجميع للمعلومات".

وبفضل عدد المستخدمين الذي وصل إلى 160 مليونا في السنة الأولى أصبحت كل من QQ وQzone من أهم الشبكات الاجتماعية لمن يعانون من ضعف البصر في الصين، والتي شكلت جسراً لضعاف البصر للتواصل مع العالم الخارجي.

ومن ضمن التطبيقات، تم استخدام وظيفة QQ أكثر من 60 مليون مرة خلال العام، بينما تم استخدام وظيفة Qzone أكثر من 100 مليون مرة خلال العام.

وتعتمد إحدى الوظائف على تقنية Tencent AI Lab المدعّمة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها تحديد الصورة تلقائياً و"قراءة" شرحها صوتياً لمساعدة المستخدمين من ضعاف البصر على خوض تجربة اجتماعية أفضل.

وعن نشاط الشركة في الإمارات قال : تمهّد كل من الصين والإمارات العربية المتحدة الطريق للتطور عبر التشجيع على استخدام الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيكون لذلك تأثير كبير على العديد من القطاعات ومنها: الخدمات المالية والرعاية الصحية والنقل والتخزين.

وأصدرت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية عام 2017 أوّل مجموعة من منصات ابتكار الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة، والتي كلّفت شركة تينسنت بمسؤولية توفير معايير التصوير الطبي عبر الذكاء الاصطناعي.

وأضاف" تمنحنا تجربتنا مكانة هامة وموثوقة للعمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ونشر الذكاء الاصطناعي في أعمال الشركات وحياة الناس لتحسين طرق تشغيل تلك الشركات ومستوى المعيشة العام.

لا يمكن تحقيق التطوّر في مجال الذكاء الاصطناعي دون التعاون الكامل بين جميع القطاعات في جميع أنحاء العالم".



وتابع" نحن حريصون على المشاركة بنشاط في بناء توافق الآراء حول الذكاء الاصطناعي وبناء النظام البيئي بأكمله. وترغب تينسنت بالعمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة والشركاء العالميين في المجال الصناعي وبناء المعايير الأخلاقية العالمية".