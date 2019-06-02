نخبة قادة الطيران العالمي يناقشون تحديات القطاع في سيئول

المصدر: سيئول - البيان

انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والسبعين لأعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» والقمة العالمية للنقل الجوي، بمشاركة وفود بارزة من قادة قطاع الطيران العالمي، في سيئول خلال الفترة من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019، حيث يتم مناقشة تحديات القطاع.

تضمن الحضور مشاركة أكثر من 1000 من قادة القطاع العاملين في أكثر من 290 شركة طيران من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى جانب أهم الموردين، والجهات الحكومية، والشركاء، والمنظمات العالمية، والجهات الإعلامية.

وقال أليكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «ستتحول سيؤول على مدى الأيام القادمة إلى عاصمة عالمية للسفر الجوي مع استضافتها قادة القطاع المتوافدين من كل أنحاء العالم للمشاركة في الاجتماع الـ75 لجمعيتنا العمومية، والقمة العالمية للنقل الجوي».

وأضاف: «سنناقش من خلال هاتين الفعاليتين التحديات التي يشهدها القطاع حالياً».