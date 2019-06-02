استطلاع « البيان »: التخفيضات ليست وحدها سبب انتعاش مبيعات التجزئة في رمضان

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبدالحي محمد

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» على الموقع الإلكتروني وموقعي فيسبوك وتويتر أن التخفيضات ليست وحدها السبب في انتعاش مبيعات التجزئة خلال رمضان.

ودار الاستطلاع حول سؤال: «هل تنتعش مبيعات التجزئة في رمضان بسبب التخفيضات؟» وحيث رأى 40% ممن شاركوا في الاستطلاع على موقع البيان الإلكتروني أن التخفيضات حفزت المستهلكين على الشراء، بينما رأى 60% أن هناك أسباباً أخرى تنعش المبيعات، وأجاب 45% من عينة موقع البيان على تويتر بنعم، بينما أرجعها 55% لأسباب أخرى، أما المشاركون في موقع البيان الاقتصادي على فيسبوك فقد أكد 33% منهم أن التخفيضات حفزت المبيعات، بينما أكد 67% أنها لم تحفزها وأن هناك أسباباً أخرى وراء ذلك.

وقال إبراهيم البحر مستشار قطاع التجزئة والرئيس التنفيذي السابق لجمعية أبوظبي التعاونية إن وعي المستهلكين تزايد بشكل كبير خلال السنوات الماضية وبدأ الغالبية يدركون أن التخفيضات أحياناً تكون مبالغاً فيها جداً، وخاصة أن شهر رمضان ارتبط بوجود معروض ضخم من السلع في الأسواق وقامت المنافذ ببيع غالبية السلع بأسعار مرتفعة.

ولفت إلى سبب آخر يتمثل في ظروف أجواء التباطؤ الاقتصادي في المنطقة وخوف بعض المقيمين من فقدان وظائفهم ما يدفعهم لترشيد إنفاقهم. وطالب وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك بالتدخل لحماية المستهلكين من أية ألاعيب لمراكز التسوق ومنافذ البيع.