هيئة مكافحة الاحتكار الأمريكية تحقق مع «غوغل»

المصدر: واشنطن - د ب أ

تستعد وزارة العدل الأمريكية لفتح تحقيق لمكافحة الاحتكار بشأن شركة «ألفابت» الشركة الأم لشركة «غوغل»، بحسب مصادر مطلعة، مشيرة إلى أنها أول خطوة رئيسية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب للتدقيق في سلوك محتمل لانتهاك قواعد المنافسة من جانب عملاق التكنولوجيا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن الخطوة تأتي بعدما توصلت وزارة العدل إلى اتفاق مع لجنة التجارة الاتحادية على إحالة التدقيق في سلوك الشركة إلى إدارة مكافحة الاحتكار بالوزارة، بحسب المصادر التي رفضت تسميتها. ولم يرد ممثلون لـ«غوغل» على الفور على طلب للتعقيب في وقت متأخر من أمس الجمعة. كما رفضت وزارة العدل التعقيب.

ويتعرض مسؤولو مكافحة الاحتكار الأمريكيون لضغوط متزايدة من جانب النواب الديمقراطيين والجمهوريين والمدافعين عن إنفاذ أكثر صرامة لقواعد مكافحة الاحتكار لتكثيف الدقيق في وضع عمالقة التكنولوجيا مثل «غوغل» وفيسبوك.