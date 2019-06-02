70 % من مستخدمي «دوبيزل» حريصون على البيئة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت «دوبيزل»، المنصة الأكبر والأكثر زيارة للإعلانات المبوّبة على الإنترنت في الإمارات، أنّ 70% من مستخدميها يعدون أنفسهم حريصين على الحفاظ على البيئة.

ففي استطلاع أجرته المنصة وشارك فيه أكثر من 1369 مستخدماً في مايو 2019، ذكر 959 مشاركاً أنّهم يعدون أنفسهم من أصدقاء البيئة. وتقوم دوبيزل بمشاركة هذه النتائج بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الواقع في 5 يونيو من كلّ عام، بهدف تسليط الضوء على عادات المستهلكين المستدامة، والإجراءات التي يتخذونها للحد من البصمة الكربونية.

وعند سؤالهم عن هذه الإجراءات للحد من انبعاثات الكربون في العام الماضي، قال 42% إنّهم قاموا بإعادة تدوير وفرز النفايات الخاصة بهم، وقال 38% إنّهم أعادوا استخدام الأغراض القديمة أو قاموا بتصليحها.

وتضمنت الإجراءات الأخرى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه (36%)، والتحلي بوعي أكبر قبل الإقدام على شراء أي منتج (35%) والامتناع عن شراء المنتجات البلاستيكية والورقية ذات الاستخدام الواحد لصالح المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام (32%). وقد كشفت النتائج أيضاً أنّ 33% و32% باعوا واشتروا سلعاً مستعملة ما منحها عمر استخدام أطول.

وقالت سلمى عنبتاوي، رئيسة تجربة المستخدمين لدى دوبيزل: «يُشجع نموذج أعمال دوبيزل بطبيعته السلوكيات المستدامة من خلال توفير منصة مجتمعية لتداول السلع المستعملة. فمن خلال هذه العملية البسيطة المتمثلة ببيع وشراء المواد المملوكة مسبقاً، يساهم المستخدمون في تقليل الهدر وخفض بصمتهم الكربونية».

وفي حين عد معظم المشاركين في الاستطلاع أنّهم من أصدقاء البيئة، صرّح 7% أنّهم ليسوا كذلك، وذكر ما يقرب من الربع (23%) أنّهم محايدون في هذا الصدد. لكن عند سؤالهم عما إذا كانوا سيتخذون تدابير إضافية العام المقبل لتصحيح الوضع، أجاب جميع المشاركين بالإيجاب.

وكان التدبير الأكثر شعبية هو إعادة التدوير وفرز النفايات، بحيث يهدف 44% من المشاركين إلى بذل المزيد من الجهد في هذا المجال العام المقبل. تلاه رفض المنتجات البلاستيكية والورقية ذات الاستخدام الواحد (38%)، والتحلي بوعي أكبر قبل الإقدام على شراء أي منتج (37%).