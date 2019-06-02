«السريلانكية» تزيد رحلاتها إلى اليابان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الخطوط الجوية السريلانكية عن زيادة رحلاتها إلى اليابان في إطار تعزيز خططها الاستراتيجية لتنمية قطاع أعمالها مرة أخرى. وتعد الشركة واحدة من أول من شركات الطيران التي حلقت إلى مطار ناريتا الدولي بطوكيو، منذ 35 عاماً وقامت الجوية «السريلانكية» بزيادة عدد رحلاتها لتصل إلى خمس رحلات في الأسبوع.

وتعد السريلانكية شركة الطيران الوحيدة التي تسيّر رحلات من دون توقف من طوكيو إلى كولومبو وتقدم رحلات توصيل سريعة إلى مدن عديدة في جنوبي الهند وإلى جزر المالديف. ورحبت سريلانكا بما يقرب من 50000 زائر ياباني في عام 2018 وتحظى بشعبية كبيرة بين مسافري العطلات اليابانيين وأولئك الذين يسافرون في رحلات استشفاء ويرغبون في تجربة أساليب الأيورفيدا الطبية وطرق الاسترخاء المشهورة في سريلانكا.

وقامت سريلانكا بتشغيل أسطولها المتطور من طائرات إيرباص 330-300 على مسار ناريتا-كولومبو، وتحتوي هذه الطائرات على 28 سريراً مسطحاً في درجة رجال الأعمال.