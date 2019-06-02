شركة ماليزية تراجع طلباً لشراء طائرات بوينغ

المصدر: كوالالمبور - د ب أ

تعكف شركة الخطوط الجوية الماليزية (بي.إتش.دي) على دراسة ما إذا كانت ستمضي قدماً في طلب شراء 25 طائرة «737» ماكس التابعة لشركة بوينغ بقيمة 2.75 مليار دولار، في أعقاب الحادثين الدمويين اللذين دفعا إلى وقف استخدام تلك الطائرات عالمياً، طبقاً لما ذكره مصدر مطلع.

وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء: إنه على الرغم من أن شركة الطيران الحكومية لم تتخذ أي قرار إلا أنها تريد تطمينات من شركة بوينغ حول سلامة الطائرة قبل المضي قدماً في الطلب، طبقاً لما ذكره المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته. وإلى جانب شركة الطيران الماليزية، يتردد عدد كبير من شركات الطيران في ما يتعلق بالطائرات الأسرع مبيعاً لدى شركة بوينغ.

وذكرت شركة جارودا إندونيسيا أنها لم تعد تريد شراء الطائرات «737 ماكس»، التي طلبتها، بينما ذكرت شركة «ليون إير» أنها تسعى للتخلي عن طلبها.