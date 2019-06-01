دبي تحتضن 4 من أطول 30 مبنى في العالم

المصدر: دبي-وائل الخطيب

في سعيها للاستئثار بالألقاب العالمية، حافظت دبي على لقبها كحاضنة لأعلى مبنى في العالم في 2019، محتضنة في الوقت نفسه 4 من أطول 30 مبنى في العالم في 2019 ضمن تقرير نشره موقع«popular mechanics» الذي يتخذ من نيويورك مقراً له. وتصدر برج خليفة، الذي أنجز في 2010 بطول 2717 قدماً مرتفعا 700 قدم عن أقرب منافسيه.

وقال التقرير: إن التصميم المبتكر ثلاثي الجوانب، إلى جانب الأشكال المسقطة من حوافه لكسر حدة الرياح والتي تحاكي مقدمة القارب لتقليل الاضطرابات الجوية، وكلاهما يوفران قدراً أكبر من الاستقرار، ما هي إلا بعض الطرق الذكية التي نجح برج خليفة في الارتقاء بها إلى مستواه القياسي العالمي الذي سجله.

وحل برج مارينا 101 في دبي في المركز 21 في قائمة أطول 30 مبنى في العالم في 2019، ويبلغ ارتفاعه 1394 قدماً، وتم إنجازه في 2017. فيما حل برج الأميرة في المركز 24 بارتفاع 1356 قدماً، وتم إنجازه في 2012، ليكون أطول مبنى سكني بدبي وفي العالم، على الأقل، حتى بدأ بارك أفنيو 432 في مدينة نيويورك بالسيطرة على الأفق.

وفي المركز 27 حل برج 23 مارينا بارتفاع 1289 قدماً وتم إنجازه في 2012. وهو ثاني أطول برج سكني في دبي، حيث حاز لقب أعلى برج سكني في العالم لفترة قصيرة، ويتكون من 90 طابق دوبلكس لكل منها مصعده الخاص، كما يحوي 57 بركة سباحة وهو رابع أطول مبنى في دبي والإمارات والخامس في منطقة الشرق الأوسط، وهو أحد مشاريع شركة «إعمار للتطوير العقاري».