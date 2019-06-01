«مايم كاست»: 75% ارتفاع هجمات انتحال الشخصية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت «مايم كاست» المتخصصة في مجال أمن البيانات والبريد الإلكتروني، في تقريرها السنوي الثالث لحالة أمن البريد الإلكتروني،عن ارتفاع هجمات انتحال الشخصية في الإمارات بنسبة 75% في المؤسسات.

وقال جوش دوغلاس، نائب الرئيس لاستقصاء التهديدات لدى مايم كاست: «تشير نتائج الاستطلاع إلى أن الموردين بحاجة إلى ما يمكنهم من تقديم المعلومات الاستقصائية القابلة للتطبيق من بين البيانات التي يجمعونها، وعدم الاكتفاء بالتركيز على مؤشرات الهجمات التي قد تخصّ المشكلة الأخيرة وحسب. ك

ما تمكّن مركز مايم كاست لتحليل التهديدات من تحديد القطاعات الخمسة الأكثر تأثراً بهجمات انتحال الشخصية، والتي تتوافق بشكل ملحوظ مع نتائج هذا التقرير. تتمثل أبرز القطاعات المستهدفة على الصعيد العالمي في الخدمات المالية، التصنيع، الخدمات المهنية، العلوم والتكنولوجيا إلى جانب قطاعات النقل.