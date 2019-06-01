«أوبر» تطرد الركاب أصحاب التقييم المنخفض من التطبيق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أوبر» أن الركاب الذين يحصلون على علامات تقييم سيئة من السائقين سيتم طردهم من المنصة، ولكن الشركة قالت إنه سيتعين عليهم تحسين تقييمهم داخل التطبيق.

وذكر تقرير أمريكي أنه إذا بدأ تصنيف الركاب في الانخفاض، فستقوم الشركة بإرسال نصائح لهم حول كيفية استعادته احتياطياً، مثل التهذيب وعدم مطالبة السائقين بالسرعة وعدم ترك القمامة في السيارة.

وسيمنح «أوبر» الركاب العديد من الفرص لتحسين تقييماتهم قبل طردهم من التطبيق، وقالت كيت باركر، رئيسة العلامة التجارية ومبادرات السلامة في أوبر: «الاحترام هو طريق ذو اتجاهين وكذلك المساءلة، ومن المطلوب منذ فترة طويلة أن يحقق السائقون الحد الأدنى من التصنيف والآن يأتي الدور على الركاب».