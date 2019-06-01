8 فروع جديدة لـ«طيف الإمارات للعطور»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «طيف الإمارات للعطور» أنها افتتحت خلال العام الماضي والعام الجاري 8 فروع جديدة في الدولة، ليصبح بذلك عدد فروعها في الإمارات 30 فرعاً.

وقال هيثم عبد الباقي مدير عام الشركة إن الفروع الجديدة شملت «جي بي آر»، و«ديرة سيتي سنتر»، و«أرابيان سنتر»، و«ابن بطوطة مول» و«سيتي ووك» في دبي، و«سيتي سنتر» الفجيرة، و«ماي سيتي سنتر مصدر» في أبوظبي.

وكشف عبد الباقي عن أنه يتم العمل على افتتاح ٣ فروع جديدة في «دبي مول» و«لا مير» في دبي، و«بوابة الشرق مول» في أبوظبي. جاء ذلك خلال الحفل السنوي الثالث عشر الذي أقامته الشركة في فندق شانغريلا دبي، بحضور جمع من الفنانين والإعلاميين ورجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية، وقدم خلاله عبد الباقي شهادات التقدير والمكافآت للموظفين المتميزين.

وعن رؤيته للعطور وصناعتها، قال عبد الباقي: إنها رحلة عمر وأسفار متنوعة، أمضيناها في فن صناعة العطور الثمينة، مشيراً إلى أنه تم تطوير خط المنتجات وتعزيزه بمنتجات جديدة ليصل العدد إلى أكثر من ٨٠ منتجاً من العطور الفاخرة والبخور.