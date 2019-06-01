تراجع وتيرة نمو أسعار المساكن في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

كشفت بيانات رابطة البناء والتشييد في بريطانيا أمس،عن تراجع وتيرة نمو أسعار المساكن في البلاد خلال مايو الماضي. وسجلت أسعار المساكن زيادة سنوية بنسبة 0.6% خلال مايو، مقابل 0.9% في أبريل. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو أسعار المساكن بوتيرة أسرع تبلغ نسبتها 1.2%.وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المساكن في مايو بنسبة 0.2%، مقابل زيادة نسبتها 0.3% في أبريل. وكان من المتوقع أن تظل الأسعار ثابتة في مايو.

وقال روبرت غاردنر، كبير خبراء الاقتصاد في الرابطة: «على الأرجح، ستظل اتجاهات سوق الإسكان تمثل انعكاسا لتطورات الاقتصاد الأوسع في البلاد».