كولم ماكلوخلين.. نصف قرن من التألق في عالم الأسواق الحرة

المصدر: دبي - البيان

يحتفي كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، في الأول من يونيو 2019، بمرور 50 عاماً على مسيرته في صناعة الأسواق الحرة.

بدأ ماكلوخلين مشواره في قطاع الأسواق الحرة في 1969 بعد أن تقدم بطلب للعمل في سوق شانون الحرة في آيرلندا، مسقط رأسه، حيث قال: «كنت أعمل في متاجر وول ورث في لندن، لذلك كان لدي خبرة بضع سنوات في مجال إدارة أعمال التجزئة، وعندما شاهدت إعلاناً للعمل في سوق شانون الحرة، تساءلت عن طبيعة هذا العمل، وبادرت بتقديم طلب للالتحاق به، ودافعي الرئيس كان الاطلاع على ما يتطلبه هذا العمل».

وبالفعل انضم ماكلوخلين إلى فريق عمل السوق الحرة في مطار شانون الدولي، الذي شهد عام 1970 توسعة كبيرة، وأصبح محطة هامة للنقل وإعادة التزود بالوقود بين أوروبا والولايات المتحدة، وبالتوازي مع هذا التطور حققت آير ريانتا (الهيئة المنظمة لمطارات ايرلندا) نجاحاً ملفتاً في إدارتها لأعمال سوق شانون الحرة.

وفي 1983 التقى محيي الدين بن هندي (الذي شغل فيما بعد منصب مدير عام مطار دبي الدولي، وأُوعزت إليه مهمة تأسيس سوق حرة في دبي) كبار مسؤولي آير ريانتا، بمن فيهم كولم ماكلوخلين، الذي أصبح لاحقاً مدير عام سوق شانون الحرة. وجرى خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق سوق دبي الحرة، وبالفعل انتقل ماكلوخلين إلى دبي بعد عدة أسابيع ضمن فريق عمل من آير ريانتا مكون من 10 أشخاص، بناء على طلب حكومة دبي لتأسيس السوق الحرة وفق اتفاق استشاري مدته 6 شهور.

وقال ماكلوخلين: «كانت أمامنا فترة ستة أشهر فقط لإنجاز ذلك المشروع، وكانت المهمة الملقاة على كاهلنا كبيرة، وشملت توظيف وتدريب 100 شخص لتولي العمل في السوق الحرة، وشراء السلع ووضع الأنظمة وغيرها، ولم يكن أمامنا متسع من الوقت لالتقاط الأنفاس، عملنا على مدار الساعة، وكانت الانطلاقة الرسمية لسوق دبي الحرة في العشرين من ديسمبر.

وأضاف: شكل موسم 2008 انعطافة كبيرة في مسيرة سوق دبي الحرة التي احتفلت في ذلك العام باليوبيل الفضي لتأسيسها. وبعد مضي أشهر قليلة على افتتاح السوق، طُلب من ماكلوخلين البقاء في دبي لتولي منصب مدير عام هذه المؤسسة الناشئة، إلى جانب عضوين آخرين هما: جون سوتكليف وجورج هوران.

وواصلت سوق دبي الحرة عبر السنين تطورها المطرد بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، وأشاد سموه بمسيرة ماكلوخلين على مدى 50 عاماً، وقال:»أتذكر البدايات الأولى لانطلاقة سوق دبي الحرة، التي اقتصرت على بضعة محلات متناثرة في أرجاء المطار، وتطورت على نحو كبير لتصبح رائدة في عالم الأسواق الحرة.

وكان لها دور بارز في ترسيخ مكانة دبي وتعزيز اسمها في عالم الطيران، والفضل يعود في ذلك إلى فريق الإدارة الممتاز، الذي تقوده، منذ اليوم الأول، كوكبة من أصحاب الخبرات العريقة، وفي مقدمتهم كولم ماكلوخلين، الذي أهنئه بمرور 50 عاماً على مسيرته الحافلة في عالم الأسواق الحرة، وأشكره على عمله الجاد والدؤوب خلال 36 عاماً أمضاها في دبي».