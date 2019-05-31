انخفاض الشحن الجوي 4.7 % في أبريل

المصدر: سيئول - البيان

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» البيانات المتعلقة بالأسواق العالمية للشحن الجوي، والتي أظهرت انخفاض مستويات الطلب بنسبة 4.7% خلال أبريل 2019 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق، إذ أشارت هذه النتائج إلى استمرار التوجه السلبي في الطلب على أساس سنوي منذ يناير.

وارتفعت سعة الشحن بنسبة 2.6% على أساس سنوي في أبريل 2019، لتتجاوز مستوى الطلب منذ 12 شهراً، كما شهدت أحجام الشحن الجوي تقلبات، خلال عام 2019 نظراً لتوقيت رأس السنة الصينية وعيد الفصح، إلا أن التوجه السلبي حافظ على زخمه بشكل واضح، إذ سجلت الحجوم انخفاضاً بنسبة 3% عن الذروة المسجلة في أغسطس 2018.

وقال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي لـلاتحاد الدولي للنقل الجوي: «شهد أبريل انخفاضاً حاداً في معدلات نمو الشحن الجوي، حيث يمكن القول إن التوجه السلبي هو السائد بشكل واضح هذا العام».