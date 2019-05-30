تنافسية الإمارات تعشق صدارة المؤشرات العالمية

المصدر: إعداد - بشار باغ ـــ غرافيك: حسام الحوراني

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تواصل الإمارات تعزيز قدراتها التنافسية عبر التوسع في تصدّر أهم المؤشرات العالمية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت تحقيق المركز الأول في مختلف المجالات هدفاً استراتيجياً للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً، وفي هذا الإطار حققت الإمارات تصنيفات متقدمة ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2019، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعد إحدى أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال، بما يتوج الإجراءات والجهود الحثيثة نحو الصدارة والتميز عالمياً في المجالات كافة.

5

مرتبة الإمارات عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد

23

قفزة حققتها الإمارات منذ إدراجها ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية»

1

تصنيف الدولة على مستوى دول الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا ضمن التقرير

4

محاور رئيسية يعتمدها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية بالإضافة إلى 20 محوراً فرعياً تغطى 333 مؤشراً تنافسياً في مجالات تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها

1

تصنيف الدولة عالمياً في «كفاءة الأعمال» وهو أحد المحاور الرئيسية الأربعة للتقرير

تصنيف الدولة عالمياً في محاور الكتاب:

المحور الرئيسي:

التصنيف عالمياً:

كفاءة الأعمال

1

المحاور الفرعية:

1

الممارسات الإدارية

2

السلوكيات والقيم

2

سوق العمالة

2

الكفاءة والإنتاجية

20

مؤشراً من أصل 77 مؤشراً فرعياً احتلت الإمارات الصدارة عالمياً فيها ضمن محور كفاءة الأعمال

المحور الرئيسي:

التصنيف عالمياً:

الكفاءة الحكومية

2

المحاور الفرعية

3

التمويل الحكومي

3

السياسات الضريبية

5

تشريعات الأعمال

5

أطر العمل المؤسسية

11

مؤشراً فرعياً احتلت الإمارات المرتبة الأولى فيها عالمياً ضمن محور «كفاءة الأعمال»

المحور الرئيسي:

التصنيف عالمياً:

الأداء الاقتصادي

7

المحاور الفرعية:

2

التجارة الدولية

9

مؤشرات فرعية تبوأت الإمارات فيها الصدارة عالمياً ضمن محور «الأداء الاقتصادي»

المحور الرئيسي:

التصنيف عالمياً:

البنية التحتية

33

المحاور الفرعية:

2

البنية التحتية الأساسية

صدارة:

تحت محور «البنية التحتية» الرئيسي جاءت الدولة في المركز الأول في مؤشر «الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص» والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «أدارة المدن» ومؤشر «توفر المهندسين الأكفاء» ومؤشر «الأمن السيبراني» والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «جودة النقل الجوي» ومؤشر «تطوير وصيانة البنية التحتية» ومؤشر«تطوير وتطبيق التكنولوجيا» ومؤشر«نقل المعرفة».

المصدر: الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019